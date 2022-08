VTT: Nino Schurter: «Franchement, c’est incroyable»

«Ça a été une course géniale pour moi. Je me suis sentie super bien. Dans le premier tour, j’ai essayé de suivre Pauline Ferrand-Prévot pour ne pas lui donner ce titre sans me battre. Mais elle allait trop vite et je l’ai un peu payé. J’ai été larguée assez loin, mais j’ai fini par trouver mon rythme. J’ai tout donné et je me suis battue jusque sur la ligne d’arrivée. Ça m’a permis de remonter beaucoup de concurrentes, parce que j’avais des jambes fantastiques et je prenais tellement de plaisir sur ce parcours… Le tracé était génial et le public fantastique. Je suis tellement heureuse avec cette médaille d’argent!