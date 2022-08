VTT: Nino Schurter remporte son dixième titre mondial

Quelle classe! Quelle démonstration! Nino Schurter est définitivement le plus grand. Le Suisse a réussi l’exploit de l’emporter en Haute-Savoie et d’ajouter une ligne de plus à son palmarès hallucinant. Dix fois champion du monde, champion olympique à Rio en 2016, sept victoires au général de la Coupe du monde… N’en jetez plus, la légende, c’est lui.