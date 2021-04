États-Unis : Nintendo attaque Bowser et son groupe de hackers

La branche américaine du géant du jeu vidéo a porté plainte contre une organisation qui vendait des solutions pour hacker la Switch.

Le personnage culte Mario poursuit son ennemi juré Bowser dans la vraie vie! Nintendo of America, branche américaine de l’entreprise japonaise de jeux vidéo, a déposé une plainte vendredi dernier auprès du Tribunal de Seattle contre un certain Gary Bowser pour piratage et violation de propriété intellectuelle. Cet homonyme est considéré comme le chef d’«un réseau international de pirates», la Team Xecuter. Déjà traduit devant la justice et arrêté en 2020 avec deux de ses complices, il est accusé d’avoir piraté la console Switch et d’en avoir aussi tiré profit, selon Nintendo. Son organisation vendait des kits de hack sur internet qui permettaient de jouer à des jeux piratés sur l’appareil, rapporte Polygon.