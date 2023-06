Nintendo bloque un outil pour jouer à des jeux Wii et GameCube

Le lancement sur Steam de l’émulateur open source Dolphin est «reporté indéfiniment», ont annoncé ses développeurs «avec beaucoup de déception», le 27 mai dernier. Disponible sur Windows, macOS et Linux, le populaire logiciel capable de lancer des titres conçus pour les anciennes consoles Wii et GameCube de Nintendo devait faire son apparition sur la célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo pour PC de Valve. Mais Nintendo, qui vient de lancer un tout nouveau «Zelda» , en a décidé autrement. Faisant valoir ses droits de propriété intellectuelle, le géant nippon a adressé une lettre de mise en demeure (cease and desist, en anglais) à l’éditeur Valve en citant le Digital Millenium Copyright Act, loi qui lutte contre les violations du droit d’auteur dans le domaine numérique.

Contournement des protections

«Nintendo s’engage à protéger le travail acharné et la créativité des ingénieurs et des développeurs de jeux vidéo. Cet émulateur contourne illégalement les mesures de protection de Nintendo et exécute des copies illégales de jeux», a expliqué la célèbre société au site Kotaku. «L’utilisation d’émulateurs illégaux ou de copies illégales de jeux nuit au développement et finit par étouffer l’innovation. Nintendo respecte les droits de propriété intellectuelle des autres sociétés et s’attend à son tour à ce que les autres fassent de même», a ajouté la firme. À noter qu’avec son arrivée sur la plateforme Steam, l’émulateur Dolphin aurait été compatible avec la console portable Steam Deck de Valve. C’est probablement ce qui a poussé l’entreprise nippone à réagir.