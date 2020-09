France : Nintendo devant la justice à cause de ses manettes «fragiles»

Selon une organisation de consommateurs, les Joy-Con de la firme nippone ne sont pas fiables et tombent souvent en panne au bout d’une année d’utilisation.

Le délit d’obsolescence programmée a été créé en France par une loi de 2015 sur la transition énergétique et la croissance verte. Les peines peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300’000 euros d’amende, voire 5% du chiffre d’affaires annuel.

«Mouvements fantômes inopinés»

Pour l’association, «deux causes sont (plus que vraisemblablement) à l’origine de la panne: une usure prématurée des circuits imprimés, et un défaut d’étanchéité qui entraîne une quantité inquiétante de débris et poussières au sein du joystick». «65% des consommateurs victimes ont constaté cette panne moins d’un an après l’achat des manettes», précise l’association.