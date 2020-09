La 3DS a été lancée en 2011 et a été déclinée en plusieurs modèles par la suite.

Une nouvelle page se tourne dans l’industrie du jeu vidéo. À l’heure où, après Microsoft, Sony vient de dévoiler, mercredi, le prix et la date de disponibilité de sa future PlayStation 5, une autre console, elle, termine sa carrière après près de 10 ans. Des internautes japonais ont en effet remarqué que Nintendo avait mis à jour son site web nippon pour y indiquer que la production de tous les modèles de sa célèbre console portable 3DS avait cessé, rapporte The Verge .

«Nous pouvons confirmer que la production de la famille Nintendo 3DS a cessé. Les jeux de Nintendo et des éditeurs tiers resteront disponibles sur le Nintendo eShop, sur Nintendo.com et dans les magasins»

La sortie de la Switch en 2017 aura scellé le sort de la 3DS. En déclin depuis le lancement de la nouvelle console hybride de Nintendo capable de se brancher à un écran de téléviseur, elle s’est écoulée au total à 75,87 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2011. C’est deux fois moins que la Nintendo DS (154,02 millions) et aussi moins que la Game Boy (118,69 millions).

Le plus gros succès sur la 3DS reste le jeu «Mario Kart 7» avec plus de 18,71 millions d’exemplaires vendus. Suivent ensuite les titres «Pokémon X / Y» (16,45 millions) et «Pokémon Soleil / Lune» (16,18 millions).