Cinéma: Nintendo fonde son propre studio d’animation

audiovisuel : Nintendo fonde son propre studio d’animation

Nintendo va acquérir la société d’animation de synthèse Dynamo Pictures qu’elle entend rebaptiser Nintendo Pictures. La transaction devrait être bouclée le 3 octobre, selon le site TechCrunch . La société de production visuelle Dynamo Pictures a été créée en 2011. Elle est notamment connue pour son travail sur les courts métrages d’animation «Pikmin», ainsi que sur des séries comme la saison 2 de «Ghost in the Shell SAC_2045» ou des films comme «Monster Hunter: World».

Place au cinéma

Big N dévoile ainsi de nouvelles ambitions dans le secteur du divertissement avec la liberté de produire son propre contenu. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais les éditeurs de jeux vidéo sont toujours plus enclins à décliner leurs titres à gros budget en version cinématographique. Sony, le fabricant de la console PlayStation, suit notamment cette stratégie avec des titres en cours de production comme «Twisted Metal», «The Last of Us» et «Ghost of Tsushima». Avant lui, l’éditeur franco-canadien Ubisoft s’était également converti au septième art avec le film «Assassin’s Creed» tiré du jeu vidéo.