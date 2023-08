La chasse aux émulateurs est ouverte sur la Switch

Mais les outils Denuvo sont loin de faire l’unanimité. Des joueurs accusent la technologie de faire ralentir les jeux et de «ruiner l’expérience des joueurs légitimes, et l’ont rappelé sur le réseau social X, ex-Twitter. Un autre a préféré ironiser et faire une mise en garde à Nintendo. «Je suis enthousiaste d’annoncer que je n’achèterai aucun jeu qui inclut Denuvo, même s’il appartient à ma série préférée, et si vous jouez un rôle important/natif sur la Switch 2, je n’achèterai pas cette console après avoir été un client fidèle de Nintendo depuis 1995».