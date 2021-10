Jeux vidéo : Nintendo ne fera jamais façon de ses manettes Joy-Con

Big N a avoué à demi-mot que des ratés de l’accessoire de sa gamme de console Switch resteront inévitables.

Son cadre dirigeant Ko Shiota s’est servi d’une analogie au monde automobile pour expliquer les difficultés de fiabilité rencontrées. «Par exemple, les pneus de voiture s’usent au fur et à mesure que la voiture se déplace, car ils sont en friction constante avec le sol pour tourner. En partant de ce principe, nous nous sommes demandé comment améliorer la durabilité, et non seulement cela, mais aussi comment faire coexister l’opérabilité et la durabilité».