Jeux vidéo : Nintendo permet de faire de l’ordre sur sa console Switch

La mise à jour 14.0 pour la Switch ajoute la possibilité de créer des dossiers pour y classer les jeux.

En pratique, si plus de 12 logiciels (jeux et applications) sont installés sur l’appareil, un menu baptisé «tous les logiciels» apparaît sur la droite de l’écran. Là, une option «Groupes» permet de créer et de nommer des dossiers et de sélectionner les logiciels à y glisser. Nintendo a fixé la limite à 100 dossiers différents, chacun permettant de contenir jusqu’à 200 jeux, ce qui laisse une belle marge de manœuvre. Il n’est par contre pas possible d’épingler les dossiers créés directement sur l’écran d’accueil. Ils resteront accessibles dans le menu «tous les logiciels».