Vie privée : Nintendo prend en filature des hackers

Big N a utilisé des méthodes policières pour tenter de ramener sur le droit chemin des pirates intéressés de trop près à sa console de poche 3DS.

On retrouve par exemple sur les documents le profilage complet du hacker Neimod avec tous les détails de son parcours professionnel. Mais Nintendo a été bien plus loin en surveillant sa vie privée, relevant ses habitudes quotidiennes et ses fréquentations de lieux et de personnes.