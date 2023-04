Nintendo va réparer gratuitement le Joy-Con Drift

Getty Images via AFP

Bonne nouvelle pour les possesseurs d’une Switch affectés par le Joy-Con Drift. Pour rappel, ce problème de réactivité des sticks des manettes de la populaire console hybride de Nintendo, repéré depuis sa commercialisation, entraîne des mouvements involontaires et agaçants des personnages dans les jeux vidéo sans que le joueur n’ait touché aux contrôleurs de direction. De nouvelles informations sont apparues sur la page web d’assistance de Nintendo consacrée aux manettes Joy-Con indiquant que le géant nippon a étendu à l’Europe la prise en charge gratuite des réparations, même si la garantie de 24 mois est arrivée à expiration: «Dans l’Espace économique européen (EEE), le Royaume-Uni et la Suisse, Nintendo ne vous facturera pas de frais de réparation jusqu’à nouvel ordre en cas de bug de réactivité du stick qui résulterait d’un défaut de fabrication ou d’une usure normale», peut-on désormais lire. Signifiant qu’aucune date limite n’a été fixée, l’indication «jusqu’à nouvel ordre» laisse aussi présager que Nintendo pourrait un jour mettre fin à sa largesse pour ce problème, qui a fait des insatisfaits et fait couler beaucoup d’encre depuis des années.