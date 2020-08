Jeux vidéo : Nintendo veut doper sa console Switch

La firme nippone pourrait sortir l’an prochain un modèle compatible avec des titres aux rendus graphiques en ultra haute définition.

Les ventes de Switch ont bénéficié d’un second souffle cette année grâce à «Animal Crossing: New Horizons», le jeu de simulation sociale lancé en mars, qui s’est vendu depuis à plus de 22,4 millions d’exemplaires. Les ventes des consoles Switch et Switch Lite ont atteint 5,68 millions d’unités au cours du dernier trimestre. Lancée il y a un an, la Switch Lite s’était positionnée comme une version plus abordable et épurée de la Switch, sans les contrôleurs Joy-Con détachables fournis avec la console hybride originale. Fin juillet, Nintendo avait écoulé plus de 61 millions de consoles Switch depuis mars 2017.