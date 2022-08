Los Angeles : Nipsey Hussle a son étoile à Hollywood

L’étoile de Nipsey Hussle sur le Hollywood Walk of Fame.

Trois ans après le décès de Nipsey Hussle, tué par balles le 31 mars 2019, une étoile à son nom a été inaugurée sur le Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles. La cérémonie s’est déroulée le 15 août 2022, jour de l’anniversaire du rappeur, en présence de sa petite amie, Lauren London, de sa sœur, de son père, de sa grand-mère, des rappeurs YG et Roddy Rich ainsi que des joueurs de basket Russell Westbrook et Isiah Thomas.