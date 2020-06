Dieselgate bis?

Nissan et Renault suspectés d’avoir aussi utilisé des logiciels truqueurs

Un cabinet d’avocats londonien incrimine le groupe automobile franco-japonais et affirme avoir la preuve que certains véhicules vendus au Royaume-Uni polluent quinze fois plus que ce qu’ils devraient.

«Nous avons vu des preuves»

Dans son communiqué, Harcus Parker estime que les consommateurs ont payé un prix trop élevé pour leur voiture et devraient obtenir une indemnisation de 5000 livres sterling chacun. «Pour la première fois, nous avons vu des preuves selon lesquelles des constructeurs automobiles ont pu déjouer les tests sur les émissions de véhicules à essence, et diesel», souligne Damon Parker, associé chez Harcus Parker. «Ce sont des véhicules qui pourraient et devraient respecter les règles européennes sur la qualité de l'air. Mais plutôt que de dépenser plus en recherche et développement, Renault et Nissan semblent avoir pris le même chemin que Volkswagen et Mercedes et ont décidé de déjouer les tests», a-t-il affirmé.