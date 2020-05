Automobile

Nissan va réduire de 20% ses capacités mondiales

Le constructeur japonais va réduire drastiquement sa production d’ici mars 2023. Il a annoncé jeudi qu’il allait fermer son usine de Barcelone qui emploie 3000 personnes.

Le constructeur japonais Nissan a annoncé jeudi son intention de réduire d’environ 20% ses capacités mondiales de production d’ici fin mars 2023 par rapport à leur niveau de fin mars 2019, en fermant notamment son usine de Barcelone, qui emploie quelque 3000 personnes. Le groupe compte ainsi faire passer ses capacités annuelles de production, actuellement de 7,2 millions d’unités, à 5,4 millions d’unités par an en 2022/23.

«Le PDG de Nissan a communiqué à la ministre de l’Industrie le plan de la compagnie qui est de ne pas poursuivre l’activité sur le site de Barcelone», a indiqué un porte-parole du ministère de l’Industrie. «Nous regrettons cette décision de Nissan, de quitter non seulement l’Espagne mais l’Europe, un marché de 700 millions de consommateurs, et de concentrer ses activités en Asie, et ceci malgré les efforts énormes consentis par le gouvernement pour maintenir l’activité de l’entreprise», a réagi la ministre des Affaires étrangères Arancha Gonzalez, à la radio nationale.