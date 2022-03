Niveau manucure, la star du gaming est aux manettes

Sa maison, située dans la région zurichoise, ne se distingue pas des autres. Elle abrite pourtant une cave insonorisée, décorée comme le repaire d’une super-héroïne. On y trouve des écrans, des claviers et tout le matériel d’une streameuse professionnelle. En descendant au sous-sol, Anke, discrète Allemande âgée de 36 ans, devient Tinkerleo, la personnalité la plus trendy du video game live streaming en Suisse. Elle est suivie par plus de 200’000 followers sur Twitch, plateforme qui réunit les adeptes de ce divertissement interactif. Là, celle qui auparavant était experte en marketing et communication joue et aborde avec sa communauté des sujets lifestyle ou parle de la vie en général. Depuis 2016, elle vit à temps plein de cette activité, participe à des events majeurs et collabore avec des marques prestigieuses. Nous l’avons rencontrée à l’occasion de son nouvel engagement en tant qu’ambassadrice de Xbox et OPI qui, cette saison, ont réalisé des manettes exclusives aux couleurs des vernis à ongles de la collection printemps-été 2022.

Comment avez-vous découvert Twitch?

Il y a quelques années, je jouais beaucoup à «World of Warcraft». C’était même devenu une passion parce que je jouais avec plein de gens. Plus tard, ce jeu ne m’a plus intéressée et je suis passée à «Hearthstone» auquel on joue en solo. Je trouvais ça ennuyeux. Un ami m’a conseillé de streamer mes parties pour que des internautes puissent les suivre et discuter avec moi. Je trouvais ce concept vraiment étrange. Je me suis lancée et me suis rapidement retrouvée avec une centaine de participants sur mon tchat. Petit à petit, ma communauté a grandi.

SoBe Cosmetics SA / Ellin Anderegg

Comment en avez-vous fait votre métier?

Auparavant, je travaillais dans une agence de communication. Je voyais bien que je ne pouvais pas mener de front ces deux activités. La société qui m’employait a fermé. Cela a été l’élément déclencheur parce qu’autrement je ne me serais pas lancée dans une telle aventure. Et puis, ça a marché. Jamais je n’aurais imaginé qu’un jour le streaming deviendrait mon activité professionnelle. C’est un job de rêve.

Qui sont les gens qui vous suivent?

Ma communauté est très hétéroclite. Elle est composée de gens de tous âges: des adolescents et même des sexagénaires. Certains apprécient un live durant lequel je crée des objets en Lego. D’autres sont plus intéressés par le gaming. C’est, à chaque fois, un moyen d’entamer la conversation et d’avoir des échanges constructifs. Généralement, je m’exprime en allemand et parfois en anglais parce qu’on me suit aussi aux États-Unis ou en Espagne. Ces gens ont en commun d’être très attentionnés. Ils forment autour de moi une sorte de famille.

Le streaming et la manucure sont l’expression de la personnalité Tinkerleo

Comment gagnez-vous de l’argent avec le streaming?

Il y a plusieurs possibilités. On peut s’abonner à ma chaîne sur Twitch au prix de 4 euros (ndlr: env. 4 francs) par mois. J’étais la première étonnée que des gens payent pour me suivre puisque tout un chacun peut sans aucun paiement ou abonnement regarder mes streams et interagir avec moi et ma communauté. Donc, c’est vrai que ça peut sembler bizarre, mais les abonnés m’expliquent que les instants que nous passons ensemble sont un moyen de faire un break, de s’affranchir de la routine quotidienne. Les internautes ont aussi la possibilité de me donner un pourboire dont ils déterminent le montant. Ça peut être 1 euro, 10 ou même 100, mais ça arrive rarement. En réalité, la majeure partie de mon revenu est générée par des partenariats avec des marques qui me sponsorisent. Il y a des contrats à long terme et d’autres pour une opération en particulier. J’ai travaillé, par exemple, avec Disney et Pixar pour la promotion de films, mais aussi avec un constructeur automobile ou des marques de mode.

En quoi consiste votre partenariat avec Xbox et OPI?

L’idée, c’est de montrer une facette du streaming que certains ne connaissent pas. Ce n’est pas une activité de l’ombre, elle reflète la vie, une vie toute en couleurs. C’est l’occasion de démontrer que le streaming n’est pas juste du gaming, mais une expression de sa personnalité. De la même façon, les vernis d’OPI ne sont pas juste des couleurs appliquées sur les ongles. C’est, avant tout, une expression de sa personnalité.

Une des manettes Xbox aux couleurs

de la collection printemps-été 2022 d’OPI. OPI

Le vernis à ongles est généralement considéré comme féminin et le gaming est encore perçu comme masculin. Quelle est, aujourd’hui, la place des femmes dans cet univers?

Je pense que les lignes bougent dans les deux domaines. Il y a tellement de femmes dans le streaming et le niveau de leur jeu est excellent. Depuis quelques années, on voit toujours plus d’hommes arborer des ongles laqués. Ils aiment le nail art et c’est, pour eux, un moyen de définir leur style. Aujourd’hui, la question du genre ne se pose plus. Nous pouvons tous faire tout ce que nous voulons.

En 2014, la controverse du Gamergate a ébranlé le monde du gaming. Quelles sont les mesures prises par Twitch contre le cyberharcèlement?

La politique de Twitch est très stricte quant au comportement des internautes. La misogynie et les attaques contre les minorités sexuelles sont interdites. Tout comme la xénophobie. Les contrevenants sont exclus définitivement. Le système est fait de telle sorte qu’il détecte si on essaie de se reconnecter avec un autre compte. En tant que streameuse, je prône l’ouverture d’esprit. Je ne tolère pas les mauvais comportements tels que le racisme et la grossophobie, par exemple. Je sais que les autres steameurs agissent de la même façon. Le streaming, c’est un environnement sûr, fait de respect, auquel tout le monde est libre de participer.