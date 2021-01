Colombie : Niveaux inédits de violence depuis l’accord avec les Farc

La Colombie a atteint en ce début d’année des niveaux inédits de violence depuis la signature de l’accord de paix avec l’ex-guérilla des Farc en 2016, a alerté mardi la juridiction spéciale pour la paix (JEP).

Les premiers jours de 2021 ont été les plus violents «en termes de massacres, affrontements armés et menaces contre des leaders communautaires» depuis la signature du pacte qui a permis le désarmement de la plus ancienne rébellion du continent américain, a dénoncé la JEP dans un communiqué.