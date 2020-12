Brexit : «No Deal» entre Londres et Bruxelles? Désavantageux pour la Suisse

Londres et Berne ne pourront discuter de secteurs comme l’agriculture et les entraves techniques au commerce seulement après le terme des négociations entre les 27 et la Grande-Bretagne.

La Confédération a les yeux tournés sur le résultats des discussions entre les négociateurs européen Michel Barnier (à droite) et britannique David Frost. KEYSTONE

«Deal» ou «no deal»? La date limite pour les négociations d’un accord entre l’UE et la Grande-Bretagne, déjà reportée à plusieurs reprises, est fixée au 4 décembre. Bien que la Suisse ait déjà signé ses accords avec Londres, un accord entre l’UE et la Grande-Bretagne serait pour elle plus avantageux.

Grâce à plusieurs accords signés avec le Royaume-Uni, la Suisse est aussi bien préparée que possible pour le Brexit. Ce, y compris, en cas de «no deal» entre l’UE et la Grande-Bretagne. Berne et Londres se sont mis d’accord dans les domaines du transport routier et aérien, des assurances, de la migration et du commerce. Mais tout n’est pas encore réglé.

La Suisse a adapté certaines de ses règlementations à celles de l’UE. C’est le cas par exemple dans les domaines de l’agriculture et des entraves techniques au commerce. Les deux pays ne pourront aborder ces secteurs seulement après le terme des négociations entre les 27 et la Grande-Bretagne.

Echanges plus coûteux

Sans un accord de libre-échange entre Londres et Bruxelles, échanger des marchandises entre la Suisse et la Grande-Bretagne coutera plus cher, malgré l’accord commercial liant entre les deux pays.

En effet, les produits fabriqués en Suisse sont souvent composés de pièces étrangères. Or, dans les accords de libre-échange, seuls les produits qui ont la «nationalité» des parties contractantes bénéficient de la facilitation douanière.

Aujourd’hui, la Suisse et l’UE font partie avec d’autres pays d’une zone pan-euro-méditerranéenne de libre-échange, créée afin de simplifier le commerce. En cas de «no deal», le Royaume-Uni ne fera plus partie de cette zone, avec des conséquences négatives sur le libre-échange.

Regard tourné vers Bruxelles

Berne est donc surement impatient de savoir si un accord avec Bruxelles sera conclu d’ici janvier 2020, date du retrait définitif de la Grande-Bretagne. Il est cependant probablement déjà trop tard pour qu’un accord commercial entre l’UE et la Grande-Bretagne valable dès le 1er janvier 2021 soit ratifié par l’UE selon la procédure usuelle.

Une fois l’accord négocié, il devra passer par une révision juridique, puis être traduit dans les 23 langues officielles de l’UE, conformément aux règles en vigueur. L’accord doit en outre être approuvé non seulement par les Etats membres mais aussi par le Parlement européen, qui se réunira pour la dernière fois cette année le 17 décembre.

Les diplomates de l’UE partent désormais du principe que l’accord devra être ratifié sans les traductions nécessaires. Le Parlement européen compte organiser une session spéciale le 28 décembre.

Accord provisoire envisageable

Certains diplomates pensent qu’un accord provisoire pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2021 même si les négociations se terminent le 31 décembre. C’est théoriquement possible, a déclaré une diplomate européenne à l’agence d’information Keystone-ATS.

Cependant, selon elle, tant que l’accord est provisoire, il n’a pas d’effet contraignant et ne garantit donc aucune sécurité juridique.

La diplomate rappelle également que les députés britanniques ont approuvé en septembre un projet de loi sur le marché intérieur qui revient en partie sur l’accord du Brexit. Si Londres parvient à utiliser de telles lois de manière contraignante, on peut imaginer les risques d’une entrée en vigueur provisoire d’un accord commercial, a-t-elle déclaré.