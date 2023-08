Protection de l’environnement: «No Planet, No Party»: la Street Parade est-elle vraiment durable?

La Street Parade s'engage à protéger l'environnement. Néanmoins, le WWF critique les mesures de protection de l'environnement de la plus grande rave du monde. Voici comment profiter de la fête de la manière la plus durable possible.

1 / 4 Environ 900’000 visiteurs ont dansé le long des rives du lac de Zurich lors de la Street Parade 2022. Verein Street Parade Zürich Le personnel de nettoyage a collecté environ 38 tonnes de canettes, bouteilles et emballages lors de la Street Parade 2022 en dehors des seuls parcours du défilé. Verein Street Parade Zürich «Nous attachons une grande importance à la durabilité et, en tant qu'association à but non lucratif, cela nous coûte cher», déclare Stefan Epli de la Street Parade. Verein Street Parade Zürich

Environ 900’000 visiteurs ont dansé le long des rives du lac de Zurich lors de la Street Parade 2022. Les fêtards de la plus grande fête techno du monde ont laissé leur empreinte: le personnel de nettoyage a collecté environ 38 tonnes de canettes, bouteilles et emballages juste à l'extérieur des parcours du défilé. «Pire que des cochons», protestent certains. Pourtant, la montagne de déchets a diminué. Au cours des années record, elle pesait au total 130 tonnes.

Les organisateurs de la Street Parade relativisent: «La Street Parade collecte en moyenne 130 grammes de déchets par visiteur. La population suisse produit normalement 2 kilogrammes de déchets par habitant et par jour.» Ils affirment qu'ils s'engagent pour la protection de l'environnement non seulement en paroles mais aussi dans les actes.

En conséquence, les organisateurs ont listé les mesures de protection de l'environnement sur leur site internet: les déchets comme le PET, l’aluminium et le verre sont triés et recyclés. Tous les déchets alimentaires seraient traités dans une usine de biogaz. Les émissions de CO₂ des Love Mobiles sont compensées via myclimate et un franc de chaque boisson vendue est reversé à des projets environnementaux.

Le WWF critique la Street Parade

Mais tout le monde n’est pas satisfait. «Un tel événement aura toujours un impact excessif sur la nature, le climat et l'environnement», répond Damian Oettli, Head of Markets au WWF Suisse. Il pense que la protection environnementale de cette méga fête doit être améliorée: «La compensation avec myclimate n'est plus d'actualité», critique-t-il. «Il est important de réduire les effets, pas seulement de les compenser.»

Il conseille également à la Street Parade de réduire les émissions de CO₂ grâce à un concept de déplacement en transports en commun bien pensé pour les visiteurs et de s’éloigner le plus possible des énergies fossiles pour les Love Mobiles. De plus: «Lorsque vous mangez, une meilleure répartition entre les protéines végétales et animales dans l'offre serait utile également.»

L'expert en développement durable attribue à la Street Parade le mérite de faire ce qu'il faut en matière de déchets. Néanmoins, il souhaiterait plus de transparence: «Aussi sur l’impact à long terme sur l'environnement.»

Trains supplémentaires et chauffage neutre en CO₂

Stefan Epli, porte-parole de la Street Parade, répond: «Nous attachons une grande importance à la durabilité et, en tant qu'association à but non lucratif, cela nous coûte cher.» Il ne répond pas à l'accusation du WWF selon laquelle la compensation via myclimate n'est plus à jour. Au lieu de cela, il explique que les mesures seraient adaptées chaque année en collaboration avec Zurich Disposal and Recycling. Les partenariats avec les CFF, l'association des transports zurichois et la société de transport zurichoise ainsi que les Love Mobiles électriques sont déjà une évidence.

En effet, les CFF proposent plusieurs trains supplémentaires pour la Street Parade. À 9h59, 10h59 et 11h59, trois trains spéciaux circuleront de Genève à Zurich, à 13h31 un de Bâle et à 11h20 de Lugano. Les prix des billets réguliers s'appliquent aussi aux trains supplémentaires. À quelques jours de l'événement, la Street Parade annonce également d'autres mesures: les déchets combustibles seront convertis en chaleur neutre en CO₂ et en électricité verte dans l'usine d'incinération des déchets.

Conseils pour une rave party écologique

Outre les organisateurs de la Street Parade, les centaines de milliers de visiteurs peuvent également faire en sorte que la fête soit la plus durable possible. «Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire quelque chose pour le climat», déclare Damian Oettli du WWF Suisse. En plus de se déplacer en transports en commun, il recommande de manger le plus végétal possible et d'apporter sa propre bouteille réutilisable avec soi. «De toute façon, c’est important de bien s’hydrater lors d’un tel événement.»

«No Planet, No Party», déclare l'Université du Colorado. Ses conseils pour des fêtes respectueuses de l'environnement incluent, entre autres, de choisir des tenues d'occasion et s’il n’est pas possible de prendre les transports en commun, de penser au covoiturage et de jeter les déchets à la poubelle.