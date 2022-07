MMA: «No Time» a pris son temps pour revenir dans l’octogone

Un combat perdu en juillet 2020, un autre en octobre dernier, et c’est tout. Depuis, le Fribourgeois de 32 ans s’est fait rare dans l’octogone. «Ce n’est pas l’envie qui manquait, mais les possibilités, a-t-il décrypté. Il y a eu le Covid, mon impossibilité actuelle d’avoir un visa pour les États-Unis… Pour le coup, il faut se focaliser sur les réunions à l’étranger et, à part à Abu Dhabi, il n’y a pas eu grand-chose. Et puis il faut aussi trouver le bon adversaire: ça, ç’a toujours été un ralentissement. Mais maintenant on est prêts à mettre les bouchées doubles. Je suis chaud pour enchaîner et démontrer tous les progrès que j’ai faits.»