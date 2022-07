Los Angeles : Noah Cyrus a vaincu son addiction

La chanteuse américaine a été accro à un tranquillisant durant deux ans, avant de pouvoir s’en libérer en 2020.

Noah, qui a grandi sous les projecteurs aux côtés de sa grande sœur Miley Cyrus , était «entourée de personnes qui pouvaient facilement obtenir du Xanax». Elle préférait prendre cet anxiolytique plutôt que des drogues festives. Cependant, la jeune femme avait souvent l’impression d’être dans «un gouffre sans fond». Pendant la pandémie, Noah dormait jusqu’à 20 heures et avait même des pertes de mémoire. Lors d’une interview qui n’a finalement jamais été diffusée, l’artiste avait dû lutter pour rester éveillée. «Je m’assoupissais complètement et je m’endormais. J’étais incapable de garder la tête haute ou de garder les yeux ouverts, parce que j’étais ailleurs», a-t-elle déploré.

C’est en 2020 que l’Américaine a pu se débarrasser de son addiction. Elle en est fière. «Maintenant, je me réveille le matin et je peux me regarder dans un miroir et continuer ma journée sans me haïr», a assuré Noah qui sortira son premier album, «The Hardest Part», le 16 septembre 2022.