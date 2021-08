États-Unis : Noah Cyrus très émue de jouer dans «American Horror Stories»

La chanteuse de 21 ans a confié sa joie d’avoir été choisie pour jouer dans le spin-off de sa série préférée.

Pour Noah Cyrus, jouer dans la série «American Horror Stories» («AHS») avec Paris Jackson était quelque chose d’incroyable. La chanteuse de 21 ans a écrit sur Instagram qu’«American Horror Story», dont «AHS» est un spin-off, était sa série préférée depuis l’âge de 12 ans. «Je l’ai vue plus que n’importe quel autre film ou série. Je peux réciter les dialogues de certains épisodes en même temps que les personnages», a confié la sœur de Miley.

Et si Noah, pour qui il a été difficile de grandir dans l’ombre de sa frangine, a pleuré toutes les larmes de son corps en apprenant qu’elle avait obtenu un rôle dans la production, c’est surtout parce que la série l’a aidée quand elle se battait contre la dépression et la dysmorphie corporelle: «En la regardant, je réalisais qu’il existait des choses aussi douloureuses ailleurs. Ça a été une grande inspiration pour moi et pour ma musique.»