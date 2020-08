1 / 4 Membre d'Ovation Esports, le joueur alémanique Noahreyli s'est classé à la 47e place lors de la finale européenne des Fortnite Champion Series en solo. DR L'Alémanique Arion, également membre d'Ovation Esports, a lui terminé à la 50e position. DR Les fondateurs d'Ovation Esports, Patrick Gobonya et Leonard Cohrs, lors de la création de la structure en février 2020 à Zurich. DR

Six mois après avoir vu le jour à Zurich, la structure suisse Ovation Esports n’en finit pas de briller sur la scène européenne de Fortnite. Dernier exemple en date, ses joueurs alémaniques Noahreyli et Arion se sont classés à la 47e et 50e place lors de la finale des Fortnite Champion Series il y a moins de deux semaines, tandis que l’Allemand Fastroki a atteint la 25e position. Au total, sept athlètes sur dix de la team germanophone (qui comprend des joueurs allemands, suisses et autrichiens) étaient qualifiés pour les demi-finales. Interview avec le cofondateur d’Ovation, Patrick Gobonya.

Bonjour Patrick! Quelle est l’histoire derrière la naissance d’Ovation Esports?

Mon partenaire Leonard Cohrs et moi-même avons grandi avec les consoles de jeux, d’abord avec la Game Boy et la Nintendo 64, puis avec la PlayStation et de nombreuses autres machines. Les jeux vidéo ont toujours fait partie de nos vies. À l’université, j’ai commencé à m’intéresser plus en profondeur à l’e-sport, sur lequel j’ai réalisé mon travail de bachelor. Durant plusieurs années, Leonard et moi avons partagé nos connaissances dans ce domaine et discuté des possibilités de business. L’idée d’une organisation e-sport «durable» nous est venue il y a deux ans, et ne nous a plus quittés depuis. En février 2020, nous avons donc donné naissance à notre propre structure: Ovation eSports AG.

Qu’est-ce qu’une organisation e-sport «durable»? Quelle est votre philosophie?

Leonard et moi avons toujours eu comme vision de construire une organisation qui soutient les joueurs dans tous les aspects de leur vie. Tous nos athlètes sont donc accompagnés avec une sorte de paquet «durable» qui comprend du coaching, des entraînements physiques et mentaux, des cours particuliers, de l’accompagnement sur les réseaux sociaux et un support financier. Comme nous travaillons avec de très jeunes athlètes, nous pensons que notre mission n’est pas seulement de faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes dans l’e-sport, mais également de les préparer pour leur vie après leur carrière professionnelle.

Que ce soit aux FNCS duo, FNCS Invitational ou encore aux FNCS solo, les excellents résultats de vos joueurs ne sont pas passés inaperçus. Quelles sont vos réactions à ce propos?

Nous sommes vraiment contents des performances de nos athlètes durant les tournois FNCS (Fortnite Champion Series). Durant les FNCS duo, notre joueur Ditrxx a atteint le top 10 (ndlr: à côté du joueur Rezon ay) et est donc devenu le meilleur duo allemand. Lors de la finale des FNCS en solo, trois de nos athlètes ont atteint le top 50 (ndlr: voir plus haut). Noah et Arion sont ainsi les deux meilleurs joueurs suisses de cette saison. Pour nous c’est un énorme accomplissement, mais nous avons encore beaucoup de choses à améliorer et nous nous préparons déjà pour les prochains gros tournois.

Lesquels de vos joueurs vous ont le plus impressionnés durant ces derniers mois?

Je ne suis pas sûr qu’impressionner soit le bon terme, puisque nous avons toujours cru en nos joueurs et en leur capacité à remporter des gros événements. Mais si je devais vraiment en nommer un, ce serait Arion. C’était l’un de nos athlètes qui n’avait pas encore eu son moment de gloire, jusqu’au FNCS solo, où il s’est placé dans le top 10 durant les qualifications et la demi-finale. Lors de la finale, il a rejoint le top 50 des meilleurs joueurs d’Europe, ce qui est extraordinaire pour un joueur plutôt peu connu comme Arion.

Pourquoi avoir choisi le jeu Fortnite pour votre première structure e-sport?

Pour nous Fortnite n’est pas qu’un jeu vidéo, c’est un mode de vie! C’est un titre qui est joué par plus de 350 millions de personnes dans le monde, et dont l’esthétique et les danses sont reprises dans toutes les cours d’école. Cette jeune scène nous a fascinés dès le début. Ayant également joué à Fortnite durant de nombreuses années, malheureusement avec moins de succès que nos joueurs, j’ai également réalisé combien le jeu fonctionne à merveille comme un outil pour connecter les gens tout autour du globe, peu importe leur race ou leur genre. Vous avez juste besoin d’un appareil connecté pour en faire partie.

Quelle est votre opinion sur la scène e-sport en Suisse?