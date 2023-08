Absents des noces de leur mère, Noah et Braison Cyrus sont blâmés

Noah et Braison ont passé leur journée ensemble. Instagram/Capture d’écran

Samedi 19 août 2023, Tish Cyrus a épousé Dominic Purcell, avec qui elle était fiancée depuis le 30 avril dernier. La cérémonie qui a eu lieu à Malibu (Californie) a été marquée par l’absence de deux des cinq enfants de Tish: Noah (23 ans) et Braison (29 ans) Cyrus. Le duo semble avoir préféré faire du shopping à Los Angeles. Une journée que la petite sœur de Miley n’a pas manqué de partager en stories Instagram. Sur des photos, effacées depuis, on découvrait le frère et la sœur dans les allées d’un supermarché, puis dans un café. «Mon frère a pris l’avion pour me voir», avait écrit Noah sur le deuxième cliché. Une troisième image montrait celle qui a vaincu son addiction aux tranquillisants avec un t-shirt à l’effigie de son père, Billy Ray Cyrus, qui a divorcé de Tish en 2022.

L’attitude des deux plus jeunes de la fratrie Cyrus a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. «Ce n’est pas le fait de ne pas y aller. C’est la façon dont ils continuent de se moquer de Tish et de le rendre public sur Instagram. Ils auraient pu être mignons et rester HORS des réseaux sociaux pendant quelques jours, mais ils ont décidé de le publier et d’agir comme des enfants. Ils ont demandé de l’attention et ils l’ont obtenue», a déploré un utilisateur de X. «Ils agissent toujours de manière mesquine et sont jaloux», a critiqué un autre.

Si aucun membre de la famille n’a, pour le moment, réagi à ces critiques, une source a affirmé à «Entertainment Tonight» qu’il n’y avait pas de «drame familial» entre Tish, Noah et Braison. «Ils soutiennent tous Tish, mais ils font chacun leurs propres choses, tant sur le plan de la carrière que sur celui des voyages, et il n’était pas possible pour Noah et Braison d’assister au mariage», a conclu cette personne.