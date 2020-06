Championnat d’Autriche

Noah Okafor marque encore

Le Bâlois de Salzbourg a inscrit le sixième but de son équipe, dimanche à Hartberg.

La reprise en Autriche avec Salzbourg a fait du bien à Noah Okafor. Le Bâlois qui vient de fêter ses 20 ans, c’était le 24 mai dernier, n’arrête plus de marquer depuis son retour à la compétition, le 29 mai.

Ce jour-là, il inscrivait le troisième but des siens en finale de la Coupe d’Autriche contre l’Austria Lustenau (victoire finale 5-0).

Et dimanche, il a remis ça, en marquant le sixième et dernier but du carton de son équipe à Hartberg.