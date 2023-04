HOCKEY SUR GLACE: Noah Rod: «Il faut trouver la balance entre être un dur et être intelligent»

Noah Rod échappe à Sven Leuenberger. Le capitaine des Aigles a pu célébrer son retour au jeu par une victoire précieuse. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Ça n’avait évidemment rien à voir avec la sensation Simon Le Coultre, de retour au jeu le 24 mars contre Lugano, deux mois après l’ablation d’un rein. Mais la réapparition de Noah Rod, mardi soir, à l’occasion de l’acte III de la demi-finale entre GE Servette et Zoug, en a surpris pas mal dans les tribunes des Vernets.

Le capitaine des Aigles, touché début février puis revenu sur la glace sans succès début mars, n’avait pas pu se produire depuis un nouvel essai voici trois semaines, lors de l’acte I du quart contre Lugano. Depuis, on se faisait un peu à l’idée, la crainte de ne plus le voir à l'œuvre cette saison. Pendant ce temps, le no 96 cravachait derrière son objectif.

«J’étais vraiment content de retrouver les gars pour combattre avec eux, enfin faire partir le truc.» Noah Rod, capitaine de GE Servette.

«Ma présence sur la glace ne s’est pas jouée au dernier moment. On avait prévu un timing, il a fallu respecter deux-trois trucs et c’est ce qu’on a fait, expliquait-il après la rencontre, qui l’a vu patiner durant 10 minutes 26 au sein de la quatrième ligne. Il fallait trouver la balance entre être un dur et être intelligent et je pense qu’on a bien réussi à la trouver.»

La victoire, qui permet à GE Servette de mener deux succès à un dans la série avant l’acte IV de jeudi soir à Zoug, rend évidemment le retour de Noah Rod encore plus particulier. «Ce ne sont pas mes premiers play-off non plus, mais j’étais super excité, dira l’ailier de 26 ans. J’étais vraiment content de retrouver les gars pour combattre avec eux, enfin faire partir le truc.»

«On sait de quoi on est capable. On sait que si on le fait pendant 60 minutes, c’est très dur de nous résister.» Noah Rod, capitaine de GE Servette.

Le truc, l’international suisse a été jusqu’ici contraint à le suivre de loin. «C’est bien plus dur de regarder un match que de le jouer, souriait-il mardi soir. Le pire, c’est de le regarder à la télé. Là, c’est vraiment dur.» Noah Rod, dont la nature du mal a naturellement été tenue secrète, tenait le discours de celui qui va bien désormais: «Il y avait déjà un bon rythme contre Lugano, mais il est encore monté d’un cran dans cette demi-finale, donc je m’attendais à ça en entrant sur la glace, explique-t-il. Je me suis bien senti. J’ai fait des shifts un peu plus courts, parce que cela faisait huit semaines que je ne jouais pas. Mais physiquement, ça va, je me suis bien entraîné pendant ma blessure, donc tout va bien.»