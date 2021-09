Zurich - Noam et Lena triomphent lors d’un championnat de skate

Zurich : Décontraction lors du premier Championnat suisse de skate

Une centaine d’athlètes se sont affrontés ce week-end lors de l’événement zurichois. Une première dans le pays.

Une superambiance

Lena Müller, de Saint-Gall, a également pris part à la compétition. Elle a découvert cette discipline il y a six ans. «Pour moi, la pratique du skate est plus qu’un simple hobby. La communauté des skateurs est une grande famille et c’est cool!» La jeune femme a pris la première place du concours féminin des plus de 16 ans.