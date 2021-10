Alimentation : Nocif, le colorant E171 sera interdit en Europe dès l’an prochain

L’Union européenne a donné son feu vert à l’interdiction de cet additif utilisé notamment dans des sucreries et des pâtisseries. La Suisse avait déjà franchi le pas plus tôt cette année.

Les Etats de l’UE ont donné vendredi leur feu vert pour interdire dès 2022 le colorant E171 (dioxyde de titane) comme additif alimentaire, après une remise en cause de sa sécurité par le régulateur européen. Le E171, composé de particules de dioxyde de titane sous forme de poudre, est utilisé dans de nombreux produits alimentaires (confiseries, chewing-gums, pâtisseries, soupes ou plats cuisinés) pour ses propriétés colorantes (pigment blanc) et opacifiantes.

En Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a déjà émis un avis d’interdiction le printemps dernier. L’OSAV avait indiqué que «l’utilisation du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire ne pouvait plus être considérée comme sûre» et qu’«au vu des incertitudes, l’utilisation du E 171 en tant qu’additif alimentaire serait néanmoins interdite».

Médicaments pas concernés

«Dans la plupart des Etats européens, l’E171 avait déjà largement disparu de la composition des produits alimentaires, mais on le trouvait encore dans certains chewing-gums, friandises et décorations pour gâteaux», a-t-elle observé. Le Conseil supérieur de la Santé belge considère le dioxyde de titane comme «cancérigène possible», et la France l’avait interdit l’année dernière comme additif alimentaire pour un an. Des chercheurs avaient établi qu’il pouvait provoquer des lésions précancéreuses chez des rats.