JO de Tokyo - Noè Ponti en bronze sur le 100 m papillon

Il est devenu le troisième Helvète à accéder à un podium olympique de natation après Etienne Dragon, bronzé sur le 200 m brasse à Los Angeles en 1984. Et Jérémy Desplanches, également bronzé vendredi sur le 200 m 4 nages à Tokyo.

Ponti a ainsi permis à Swiss Olympic de collecter une dixième médaille depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo. La répartition: une en or, trois en argent, quatre en bronze et deux dont la couleur du métal sera connue après les finales de simple (samedi à 12h) et de double (dimanche à une heure à définir) du tournoi de tennis féminin.