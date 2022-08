Natation : Noè Ponti se pare d’argent aux Championnats d’Europe

Noè Ponti a bouclé sa course en 50’’87, juste derrière Kristof Milak (50’’33). Champion du monde et vice-champion olympique en titre, le prodige hongrois - 22 ans - faisait office de grandissime favori et son concurrent suisse n’a donc aucun regret à nourrir. C’est même le contraire. Après avoir nagé en 51’’56 lors des qualifications puis 51’’16 en demi-finale, Ponti a encore amélioré son chrono et s’est rapproché de sa marque de référence: les 50’’74 établis aux JO il y a un an, record personnel et de Suisse toujours en vigueur.