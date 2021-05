Natation - Noè Ponti signe le 3e temps des qualifications

Après avoir obtenu une belle 5e place lors de la finale du 200 m papillon des Championnats d’Europe de Budapest, Noè Ponti, qui vise une médaille, a pris samedi le 3e rang des qualifications du 100 m papillon. Le Tessinois de 19 ans a parcouru la distance en 51’’49, à 25 centièmes de son record de suisse établi en décembre dernier aux Pays-Bas (51’’24). Le Hongrois Kristof Milak, le plus rapide de la matinée, a particulièrement impressionné en 50’’64. Le Genevois Nils Liess, avec un temps de 54’’21, s’est lui classé 51e et ne disputera pas les demi-finales, qui auront lieu dans la soirée.

Lors du 200 m dos, Fanny Borer n'est pas parvenue à se qualifier pour la suite de la compétition: la Nyonnaise de 25 ans a terminé 24e en 2’15’’24. La Genevoise Nina Kost, 26 ans, n'a elle finalement pas pris le départ. Sur 50 m papillon, Julia Ullmann et Sasha Touretski (26 ans) n'ont elles non plus pas brillé. La Zurichoise de 25 ans a fini 37e en 27’’49, alors que la nageuse originaire d’Australie s'est classée 32e (27’’03).