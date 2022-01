Genève : Noé, premier né de 2022 au bout du lac

La première naissance de la nouvelle année aux HUG est survenue peu avant 1h30.

Plus de 4100 enfants sont nés en 2021 à la Maternité des HUG.

Il s’appelle Noé et a pointé le bout de son nez à 1h27. Un petit garçon a les honneurs d’être le premier né de la nouvelle année, à la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La maman et l'enfant se portent bien, indique l’institution samedi matin. La veille, c’est aussi un garçon, Doriann, qui a refermé l’album des naissances 2021 dans la plus grande Maternité de Suisse. Le nombre d'accouchements s’est élevé à 4166 l’an passé.