Saut acrobatique: Noé Roth champion du monde d’aerials

Grâce à ce titre, le jeune sauteur ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien garni. En 2019, lors des Mondiaux de Park City, il avait obtenu une belle médaille de bronze en aerials individuel et une breloque dorée par équipe avec Carol Bouvard et Nicolas Gygax. Deux ans plus tard à Almaty (Kazakhstan), toujours dans la compétition mixte, Noé Roth et ses coéquipiers Carol Bouvard et Pirmin Werner avaient pris le deuxième rang.