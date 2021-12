Ski Freestyle - Noé Roth enchaîne les podiums en Finlande

Troisième de la première épreuve de Coupe du monde de saut, jeudi à Ruka, en Finlande, Noé Roth a récidivé vendredi avec une note de 121.27 pour son « back double full full full » et ain s i s ign é son 11e podium en carrière. Le Zougois de 20 ans aurait même pu prétendre à mieux s’il ne s’était pas tassé à la réception de son saut.

Chez les dames, c ’ est la Chinoise Mengtao Xu qui a cueilli sa 26e victoire en carrière en Coupe du monde. La meilleure Suissesse, Ursina Platz, a terminé 16e.

En fin d'après-midi, la compétition par équipes mixtes a souri à la Chine (343,24) qui s'est imposée devant la Russie et l'Ukraine. La Suisse, avec Carol Bouvard, Pirmin Werner et Noé Roth, s'est classée 10e et dernière avec un total de 207,72.