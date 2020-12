Les sapins de Noël suisses pourraient bien se couvrir de blanc le jour de la Nativité. KEYSTONE

Alors que ce 23 décembre s’annonce exceptionnellement doux avec des températures avoisinant les 11 à 15 degrés en raison de foehn, il en ira tout autrement les 24 et 25 décembre. Au point que Meteonews s’attend à un possible «Noël blanc», fait-il savoir dans un communiqué mercredi. Pour rappel, on parle de Noël blanc quand il y a au moins 1cm de neige entre le 24 et 26 décembre.

Et c’est bien ce qui pourrait arriver. Après les quelques rayons de soleil ce mercredi matin, le ciel va se couvrir en cours d’après-midi et des précipitations vont arriver en soirée à partir du Jura. Du coup, la limite pluie-neige supérieure à 2000 m au début, s’abaissera vers 1200 m en fin de nuit.

Un front froid le 24 décembre

Jeudi, la veille de Noël sera marquée par un retour abrupt de conditions hivernales, avec l’arrivée d’un front froid en seconde partie de journée qui apportera de pluie et de la neige, souligne aussi de son côté MétéoSuisse dans ses prévisions. La limite des flocons s’abaissera à 500 mètres en début de soirée puis jusqu’en plaine la nuit du 24 au 25 décembre.

Du côté des températures, elles s’abaisseront de 8 à 3 degrés en cours de journée en plaine et de 1 à -7 degrés à 2000 mètres. Et il faudra compter en soirée avec des vents de près de 100 km/h en montagne et des rafales de joran à 60-70 km/h sur le Plateau et au pied du Jura.

Les Suisses pourraient donc bien se réveiller le jour de Noël sous un blanc manteau. Mais Meteonews estime que la couche de neige ne dépassera pas 1 à 3 cm en plaine. En altitude elle pourrait être en revanche de 5 à 10 cm.

Les flocons se cantonneront ensuite progressivement au versant nord des Alpes en seconde partie de ce 25 décembre. Ils deviendront rares en plaine et il pourrait même y avoir quelques brèves éclaircies dans un ciel bien nuageux. Il ne fera pas plus de 2 degrés et la bise se lèvera sur le Plateau.