Les calendriers de l’Avent sont (déjà) arrivés!

Il y a peu, on était encore au bord de la piscine, mais voilà qu’on se retrouve subitement à Noël avec des newsletters de marques de cosmétiques annonçant l’arrivée de leur calendrier de l’Avent. Dans les magasins aussi, les premiers calendriers contenant du chocolat, du thé et autres, ont d’ores et déjà fait leur apparition.