Royaume-Uni : Noel Gallagher a refusé «100 millions» pour reformer Oasis

Selon Liam Gallagher, son frère a dit «non» à une énorme somme d’argent pour partir en tournée.

Plus les années passent et plus il paraît improbable de voir Oasis se reformer un jour. Le groupe, emmené par les frères ennemis Noel et Liam Gallagher, s’était séparé avec fracas en 2009. Depuis lors, les fans de ce groupe phare du mouvement britpop n’ont jamais perdu espoir de voir leur combo revenir. Et ce malgré le fait que les deux frangins soient toujours en guerre ouverte par réseaux sociaux interposés. Ainsi que l’a raconté Liam, on leur a même proposé une somme colossale pour remonter sur scène ensemble et partir en tournée. Ce que Noel a catégoriquement refusé.