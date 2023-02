Football: Noël Le Graët «défendra fermement son honneur» disent ses avocats

Football : Noël Le Graët «défendra fermement son honneur»

Les avocats du président de la Fédération française de football dénoncent le rapport diligenté par le ministère des Sports et assurent que leur client va se battre.

«La virulence des mots employés à l’égard de Monsieur Le Graët est surprenante au regard de la vacuité de sa base factuelle, qui repose sur des éléments et témoignages tronqués et anonymes», assurent à l’AFP Mes Florence Bourg et Thierry Marembert, avocats de Le Graët, mis en retrait depuis le 11 janvier.