France : Noël Le Graët démissionne de la Fédération française de football

Fragilisé depuis plusieurs mois, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a annoncé ce mardi matin, sa démission à son comité exécutif, après onze années de mandat. Au siège de la «3F», une large page du football français se tourne avec le départ de l’homme d’affaires de 81 ans, rattrapé par les accusations de harcèlement moral et sexuel, une mission d’audit accablante et plusieurs dérapages.

Toujours aussi imprévisible et insondable, le «Menhir» du foot français a tardé pour laisser la main, treize jours après la communication d’un rapport d’audit diligenté par le ministère des Sports. Mais les conclusions de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ne laissaient aucune marge de manœuvre au Breton, lâché depuis des mois par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour qui «le statu quo (était) impossible».

Selon les inspecteurs, Le Graët «ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français», compte tenu notamment de son «comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes». «NLG» est aussi visé depuis mi-janvier par une enquête pour harcèlement moral et sexuel.