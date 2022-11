Coupe du monde 2022: Noël Le Graët s'oppose aux critiques adressées au Qatar

Qatar 2022 : Noël Le Graët juge «excessives» les critiques adressées au Qatar

«Je sais que le Qatar et la France signent des contrats relativement élevés, les deux gouvernements ne s'entendent pas si mal et on n'a pas à se plaindre du PSG, de Nasser ( ndlr: Al-Khelaïfi, président du PSG) et de ses équipes, donc je crois effectivement que les critiques d'avant étaient excessives», a-t-il poursuivi, avant de poursuivre: «La preuve, le record est battu hier ( ndlr: mardi) soir ( ndlr: pour l'entrée en lice des Bleus face à l'Australie). Les bistrots ou les cafés ( ndlr: en France) étaient pleins, partout».