Lexi Underwood

«Noire, Américaine et Italienne, fière de mon mélange»

À 16 ans, elle est la jeune découverte de la minisérie événement «Little Fires Everywhere» dispo sur Amazon Prime. Lexi Underwood incarne la fille de Kerry Washington dans cette histoire de deux mères de famille que tout sépare.

de Fabien Eckert

Cette jeune comédienne a déjà bien bourlingué. Pourtant, elle a failli tout plaquer juste avant de décrocher son rôle de Pearl Warren dans cette fiction événement diffusée depuis peu en streaming. Rencontre.

Vous volez la vedette à Reese Witherspoon et Kerry Washington dans «Little Fires Everywhere». Qui est Lexi Underwood?

J’ai grandi dans la capitale américaine, Washington avec deux parents qui travaillent dans des jobs gouvernementaux. Je suis fille unique et j’ai commencé la danse à 3 ans. Les arts m’ont toujours attirée. J’ai appris à jouer du piano, de la flûte et à chanter. À 10 ans, j’ai été choisie pour un spectacle de Noël dans un grand théâtre de la capitale américaine et, en 2014, je suis devenue la jeune Nala dans la comédie musicale du «Roi Lion» à Broadway. Mes parents m’ont toujours encouragée et m’ont fait découvrir Michael Jackson, Etta James mais aussi les Beatles, mon groupe préféré. Ma grand-mère est italienne et elle m’a aussi donné la passion de la musique en me faisant découvrir des artistes italiens.

Est-il vrai que vous étiez prête à abandonner Hollywood avant de décrocher ce rôle?

Complètement. J’avais passé un paquet d’auditions dont une série américaine très populaire et au dernier moment les producteurs ont changé d’avis et je n’ai pas eu le rôle. J’étais en larmes et j’ai dit à ma mère que je voulais arrêter pour démarrer d’autres études. Maman m’a consolé et emmenée au casting de «Little Fires Everywhere» le lendemain et me voilà!

Ressemblez-vous à Pearl Warren de la mini-série?

Je suis très artistique comme elle, je suis fille unique comme elle et ma mère est ma meilleure amie mais la ressemblance s’arrête là. Pearl et sa mère s’adorent, mais il y a tant de secrets et de drames entre elles que j’avais du mal à m’arrêter de pleurer dans les scènes les plus difficiles même après la fin du tournage.

Qu’avez-vous appris de Kerry Washington qui incarne votre mère dans la mini-série?

Il y avait un grand groupe d’adolescents sur le tournage car l’intrigue tourne autour de la vie de ces jeunes et de leurs mères. Kerry et Reese (ndlr: Witherspoon) nous ont appris à nous affirmer et nous ont dit de ne jamais avoir peur de parler. Surtout pour les filles, donner son opinion est primordial. Elles m’ont appris à m’exprimer si j’étais mal à l’aise dans une scène car toutes deux ont grandi à une époque où les actrices n’avaient pas le droit à la parole.

Qu’est-ce que cela change pour vous?

Avec un père métisse et une mère noire, j’ai toujours été trop Noire pour les Blancs à l’école et trop Blanche pour certains noirs de ma classe. J’ai appris à m’affirmer en revendiquant mes deux héritages. Noire, Américaine et Italienne, fière de mon mélange.

