Neuchatel – Nom du personnel vacciné affiché dans un EMS: c’était une «erreur»

Les autotests ne sont pas autorisés pour le dépistage répété , selon l’Office fédéral de la santé publique. Reuters/Photo d’illustration

Jacques Macabrey, directeur de l’EMS Clos Brochet à Neuchâtel, concède une «e rreur » . Il r econnaît que le Syndicat des services publics (SSP) est intervenu en juillet en raison de l’affichage de listes du personnel vacciné dans ses unités réservées aux employés . But de l’opération? Savoir qui devait ou non porter le masque parmi le personnel. Jacques Macabrey c onfirm e avoir encore retrouvé une liste dans un service , ce mardi. « J’avais pourtant demandé, après l’intervention du SSP, de les retirer toutes. »

Intervenue en juillet, Yasmina Produit, secrétaire régionale du SSP , estime que «ce n’est pas conforme à la protection des données» . Jacques Macabrey considère, lui, que « ces données dites sensibles ne le sont plus tant que cela. Quand on va au restaurant, on doit bien afficher son statut vaccinal .» Yasmina Produit pondère: «Dans les restaurants, le pass sanitaire inclut aussi les gens immunisés du Covid, pas seulement les vaccinés.»

Le directeur de l’EMS Clos Brochet ajoute : « De manière objective, on voit qui est vacciné et qui ne l’est pas chez nous, en raison du port du masque, obligatoire pour le personnel non-vacciné .» Actuellement, 85% du personnel et 82% des résidents de ce home sont vaccin é s . Les non-vaccinés sont, quant à eux, testés une fois par semaine sur leur temps de travail.



« Ce virus a exacerbé certaines questions qui se posaient déjà , par exemple, avec la grippe » , e stime la secrétaire générale de l’Association neuchâteloise des établissements et des maisons pour personnes âgées (ANEMPA). Fabienne Wyss Kubler précise pourtant que c’est « contraire aux r ègles et bonnes pratiques en matière de protection des données» d’afficher ainsi le nom des vaccinés.

«Cet affichage peut clouer au pilori les non-vaccinés»

Une directive de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) précise que « légalement, les collaborateurs ne sont pas tenus de communiquer leur statut vaccinal à leur employeur » . Ce que confirme l’avocate lausannoise Christine Sattiva Spring. « Cette pandémie illustre de nombreux problèmes de droit du travail. »

Et d’expliquer: « Cet affichage peut clouer au pilori les non- vaccinés. O n t o u che à u ne donnée sensible protégée, régie par la loi sur la protection des données ». Pour cette spécialiste en droit du travail, l’employeur a des obligations envers tous ses employés. « Il y a un principe de proportionnalité et une pesée d’intérêt à faire dans de tels cas .»

Selon Christine Sattiva Spring, les motivations de l’employeur à établir une liste pourraient se justifier si la publication de c es données était utile pour organiser les tests de dépistage en entreprises, par exemple. « Mais une telle liste devrait être transmise aux personnes concernées et non à tout le personnel » . Et d’ajouter: «Dans tous les cas, il ne f aut pas l’afficher dans des espaces public s . Les craintes générées par le fait d’être en contact avec des employés non-vaccinés peut altérer la santé des résidents.»

«On nous les facturait»

Et pourquoi avoir demandé récemment au personnel de Clos Brochet de ramener des autotests ? Jacques Macabrey précise qu’il s’est fourni au départ auprès de la pharmacie cantonale, qui lui vendait ces tests antigéniques 10 francs pièce. « On nous les facturait » , précise-t-il. « Ensuite, on devait se faire rembourser par la Confédération, à hauteur de 8 francs. Il restait donc 2 francs à la charge de notre home. J’ai donc demandé au personnel d’en ramener s’il leur en restait chez eux, par mesure d’économie. Mais je n’en ai reçu que trois. »

« Par la suite, notre EMS s’est fourni directement auprès d ’un fabricant , à des prix plus bas, n’entraînant plus de surcoût pour l’établissement .» Jacques Macabrey évalue ce surplus à quelque 500 francs environ durant les cinq ou six semaines où il s’est fourni auprès de la pharmacie cantonale.

Cette surfacturation a pourtant de quoi surprendre quand on sait que la Confédération prend en charge ces tests en entreprise. La directive de l’ OFSP est pourtant claire: « Lorsque des tests rapides antigéniques sont employés, la Confédération prend seulement en charge les coûts du matériel utilisé dans les kits de test .»