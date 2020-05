Il faudra décliner son identité pour manger

Protéger l'économie et la santé

«On ne s'attendait pas à devoir garder les noms 14 jours pour le médecin cantonal mais nous le ferons, bien-sûr, analyse le président de la société genevoise des cafetiers-restaurateurs, Laurent Terlinchamp. Hors-période spéciale j'aurais trouvé ça inadmissible mais là, il nous faut protéger l'économie et la santé». Si le client me donne un faux nom? «Il ne me semble pas qu'on me demande de jouer au détective. Ils auront des fiches sur les tables pour noter leurs noms et leurs numéros». Et de se demander pourquoi la même demande n’a pas été faite aux transports? «On met plus de temps à faire Genève-Zurich qu’à finir un plat du jour...»