Aéroport de Genèvet: Nombre «conséquent» de vols annulés après l’incendie

Aéroport de Genève : Nombre «conséquent» de vols annulés après l’incendie

L’important sinistre, vendredi près de Cointrin, a chamboulé les activités de la plateforme aéroportuaire. Bilan: des dizaines de liaisons perturbées.

Les très importants dégagements de fumée et le risque d’explosion de bonbonnes de gaz à proximité du tarmac, vendredi lors de l’énorme incendie qui a éclaté dans un chantier près de l’aéroport, ont mis à mal le trafic aérien dans le ciel genevois. Au total, 33 vols ont été détournés ou annulés dans la soirée.

Dans le détail, 11 avions ont finalement dû se poser à Lyon, Nice, Zürich et Bâle. 22 liaisons au départ de Genève n’ont par ailleurs jamais décollé. «C’est un chiffre conséquent», relève Ignace Jeannerat, porte-parole de l’aéroport. Ce dernier rappelle que dès 17 h 45, vendredi, les atterrissages avaient été suspendus en raison de fumées denses, près d’une partie du tarmac. Par la suite, le risque d’explosion de bonbonnes de gaz sur le chantier en feu avait contraint à la fermeture totale du trafic aérien. Les décollages avaient repris dès 19 h, et les atterrissages une demi-heure plus tard.