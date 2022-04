Suisse : Nombre d’ados sèchent la natation par honte de leur corps

Les jeunes redoutent toujours plus d’aller nager avec leurs camarades de classe de peur d’être raillés. Un sondage révèle que la moitié des élèves sont mal à l’aise avec leur corps

Selon Hendrik Haverkamp, professeur de sport de Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui a évoqué la question sur Twitter, les élèves se sentent parfois humiliés et ont honte de se changer devant leurs camarades de classe, de porter des maillots de bain qui les moulent et de se mettre presque à nu devant les enseignants. De plus, ils auraient peur des commentaires méchants sur leur corps.

La moitié des jeunes sont mal à l’aise

Cours sur une base volontaire?

Du coup, tant Morena Diaz que Hendrik Haverkamp estiment qu’il faut que les cours de natation se fassent sur une base volontaire dans les classes supérieures. Et que la question du «body shaming» (honte du corps, en français) soit abordée en classe par l’enseignant afin que les jeunes n’aient plus peur des moqueries.

Mais pour Franziska Peterhans, secrétaire centrale de l’Association suisse des enseignants (LCH), la participation volontaire n’est pas la solution. Le problème vient surtout des photos idéalisées et retouchées dans les médias sociaux qui déstabilisent les jeunes, critique-t-elle. Du coup, l’enseignant doit chercher le dialogue avec les jeunes qui sont toujours absents et prendre le problème au sérieux, préconise-t-elle. Quant aux jeunes, ils ne devraient pas non plus suivre les dernières tendances de la mode et privilégier une tenue qui leur convient.