Couronnement de Charles III: Nombre de Britanniques ne veulent pas en entendre parler

L’événement du 6 mai sera le premier de la sorte en 70 ans. Les premières répétitions des parades à cheval ont eu lieu, les tasses en porcelaine souvenirs – d’un bleu «masculin» – sont en vente et un plat officiel a été désigné: une quiche aux épinards, fèves et estragon.

Ne manque que l’enthousiasme du public, plus préoccupé par l’inflation que par ce nouveau mais déjà vieux roi de 74 ans, qui voudrait adapter l’institution multiséculaire à son époque, de l’environnent à la diversité, mais peine à incarner le renouveau et reste moins populaire que son héritier William.

Carrosses et balcon

Charles III a voulu une cérémonie modernisée, réduite à une heure et 2000 invités (trois heures et 8000 personnes pour Elizabeth II). Mais l’événement reste enraciné dans des siècles de tradition. Chef de l’Eglise d’Angleterre, Charles prêtera serment et bénéficiera de l’onction de l’archevêque de Canterbury.