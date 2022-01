Coronavirus - Nombre de cas record, hausse modérée des hospitalisations, l'OFSP s'exprime à 14h

Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'OFSP, prends la parole. La propagation du variant Omicron continue rapidement, avertit-il. Il revient sur le couac des chiffres publiés hier. Il rappelle que les chiffres de jeudi ont été pris en compte mais qu'ils n'ont pas été communiqués dans un premier temps. Patrick Mathys parle d'une erreur et s'en excuse. Il assure que ce genre de problème ne devrait plus survenir car il était lié aux congés de la période des fêtes.