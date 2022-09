Sécurité : Nombre de morts et blessés sur les routes: 2022 démarre très mal

Il y a eu plus de morts et de blessés sur les routes suisses de janvier à juin 2022 par rapport à la même période de 2021. Si des fluctuations sont normales d’année en année, certaines différences sont marquantes. Le nombre de morts total est passé de 87 à 116 (+33%). Le nombre de blessés graves, lui, augmente moins fortement, passant de 1709 à 1746 (+2%).

Les jeunes sur la bonne pente

L’Office fédéral des routes (Ofrou), qui a publié les chiffres, appelle toutefois à la prudence. Il s’agit d’une «analyse provisoire». «Il est difficile, sur cette base, de prendre la mesure des chiffres; il n’est par exemple pas possible de déterminer pour le moment si la modification des habitudes de déplacement due à la pandémie a eu une incidence sur le nombre d’accidents et, le cas échéant, de quelle manière», dit l’Ofrou.

Du côté des morts et blessés graves dans des voitures de tourisme, les décès sont passés de 27 à 37 (+37%) et les blessés de 293 à 346 (+18%). L’Ofrou constate des tendances différentes selon les tranches d’âge. Les 18-34 ont vu le nombre d’accidents dont ils sont victimes diminuer. En revanche, chez les 55 ans et plus, il a augmenté. Les accidents consécutifs à un état d’ébriété augmentent aussi. Même tendance chez les conducteurs de vélos électriques. Les plus jeunes ont été victimes d’un plus petit nombre d’accidents, les 55-64 ans ont connu une hausse.