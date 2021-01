SANTÉ : Nombre de victimes de la Dépakine en Suisse sous-évalué

Une étude coréalisée par le CHUV suggère que le bilan de Swissmedic concernant cet antiépileptique accusé de provoquer des malformations est incomplet.

En 2020, le fabricant français Sanofi a été mis en examen dans l’affaire sanitaire et judiciaire de la Dépakine. AFP

Une étude coréalisée par le CHUV, à Lausanne, et publiée dans la revue «Swiss Medical Weekly» suggère qu’en Suisse le nombre de victimes de la Dépakine, médicament du fabricant français Sanofi-Aventis, est plus élevé que celui annoncé dans un rapport de Swissmedic de 2019, rapportent «le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung».

«La Suisse compte vraisemblablement beaucoup plus de victimes de la Dépakine. Notre vision de la situation est aujourd’hui incomplète», a déclaré la pharmacienne vaudoise Alice Panchaud. D’après le document du Conseil fédéral réalisé par Swissmedic, 39 malformations ou retards psychiques ont été provoqués par cet antiépileptique entre 1990 et 2018. Mais selon la chercheuse, ce bilan n’est plus à jour. Plusieurs cas dateraient de 2018, alors que Swissmedic mentionne que le dernier remonte à 2014.

Selon l’étude, 80 femmes enceintes ont reçu du valproate de sodium sur ordonnance entre 2014 et 2018. Quelque 50 mères ont arrêté d’en prendre qu’après avoir appris leur grossesse. De plus, des milliers de femmes en âge de procréer, âgées entre 15 et 45 ans, ont pris de l’acide valproïque, durant cette même période.